Aalborg-dommer glæder sig til Superligaen: Skal også dømme AaB

FODBOLD: For første gang siden 1991 er Nordjylland i den kommende sæson repræsenteret med en dommer i landets bedste fodboldrække, efter at Mikkel Redder fra Aalborg er rykket op i Superligaen.

Og Redder kommer trods bopælen i Aalborg også til at dømme AaB’s kampe.

- Jeg har absolut ikke noget problem med at dømme AaB, selv om jeg bor i Aalborg. Den eneste klub, jeg har et tilhørsforhold til, er Nørresundby FB, og jeg har tidligere også været fjerdedommer til adskillige AaB-kampe uden problemer, fortæller Mikkel Redder.

Med sine blot 24 år bliver han den yngste superligadommer nogensinde.

- Jeg vidste godt, at jeg var i spil til det, og jeg vidste, at jeg havde gjort mit arbejde. Jeg kunne ikke gøre mere, og så var det op til DBU at afgøre, om tiden var inde. Det syntes de, den var, og det er jeg selvfølgelig glad for, for jeg glæder mig helt vildt, siger Mikkel Redder.