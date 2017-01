Her mangler der læger

Onsdag kommer Lægedækningsudvalget med sine anbefalinger. Se her, hvordan manglen på læger fordeler sig:

* En række større byer som Esbjerg, Aalborg, Viborg, Skive og Ringkøbing oplever lægemangel og har ubesatte ydernumre, som er den tilladelse, en læge anskaffer sig til at praktisere i et område.

* I Nordjylland har lægerne flest patienter. Hver nordjysk læge har i gennemsnit 1776 patienter. Normalen er 1600 patienter per læge.

* I Region Syddanmark er der færrest patienter per læge. Her har hver læge i gennemsnit 1529 patienter.

* I 2014 skønnede Foreningen for Yngre Læger, at der i 2035 vil mangle 5500 læger i forhold til danskernes behov for lægehjælp.

* Ifølge en tidligere prognose fra Sundhedsstyrelsen vil der være 27.894 læger i 2035. Men der er behov for 33.465 ifølge Yngre Lægers prognose.

* I 2016 skønnede Sundhedsstyrelsen, at udbuddet af læger ventes at stige med cirka 59 procent fra 24.209 læger i 2015 til 38.573 læger i 2040.

* Ser man alene på udbuddet af speciallæger forventes det at stige med 49 procent, hvilket er stort set samme niveau som den forrige prognose, hvor tallet var 47 procent.

Kilder: Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Foreningen for Yngre Læger og Jyllands-Posten.

/ritzau/