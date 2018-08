Aalborg Festivals åbnet

AALBORG: I Aalborg er der netop taget hul på ti dage, hvor kulturen fylder lidt mere i gadebilledet end den plejer. Aalborg Festivals blev nemlig torsdag på Skråen i Nordkraft skudt i gang ved Kulturens Fyraftensmøde.

I kommunalt regi bliver kulturen ofte lillebror, når kagen skal deles. Det bliver udfordret når en ny rapport viser, at kulturlivet spiller den største rolle i borgernes vurdering af, hvad der gør Aalborg til en god by. Kultur kommer før arbejde og shopping. Tallet stammer fra en ny stor kulturanalyse udarbejdet af Epinion, som rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen Mads Duedahl (V) udlagde på fyraftensmødet, som var pænt besøgt af både kulturfolk og borgere.

- Jeg er glad for at vi har startet Kulturens Fyraftensmøde op, fordi det er en god platform at tage debatten om kulturens relevans. Som analysen viser, har kulturen enorm betydning i kommunen og efterspørges af mange af vores borgere. Derfor er det nødvendigt, at vi nogle gange får sat fokus på kulturen, siger Mads Duedahl i en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune, hvori han tilføjer:

- Det er dejligt at se, at salen i Skråen var fyldt godt op, og jeg er glad for at så mange af kommunens borgere var mødt op, så kulturens folk ikke kun står og snakker med hinanden.

Farvel til Orkester Norden

Kulturens Fyraftensmøde bød også på smagsprøver på de kommende dages oplevelser. Højdepunktet kom måske allerede i starten, hvor hele Orkester Norden spillede på Turbinetorvet. Efter fem gode år med hjemsted i Aalborg går stafetten nu videre til Finland, der de næste fem somre skal drage omsorg for at unge klassiske musikere fra Skandinavien og Baltikum kan mødes og få international orkestererfaring.

La Soiree gav også smagsprøver fra verdenspremieren på deres nye show, som man under Aalborg Festivals kan se i Spejlteltet Paradiso på Teglgaards Plads.

Ligesom de foregående år er Aalborg Festivals klar med en 10-dages kulturel smeltedigel af koncerter, kunst, teater og shows for folk i alle aldre.

- Jeg synes endnu en gang, at vi har formået at forny og forbedre programmet. Der er gode gamle kendinge som Den Blå Festival og på tredje år musikfestivallen Metropol, men der er også altid fornyelser, som eksempelvis Waater, den nye vandfestival, som jeg personligt glæder mig til at komme ned og se og være med i, siger Mads Duedahl.

Du kan læse mere om programmet på hjemmesiden www.aalborgfestivals.dk - eller ved at hente app’en Aalborg Festivals.