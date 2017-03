80-årige Carl rørt over buschaufførs lille gestus

Efter få minutter var stillingen 17-17, men så tog TTH alligevel fra efter et kontraløb og øgede til 19-17.

Anden halvleg indledtes tæt, og BSV havde ikke tænkt sig at gøre det nemt for hjemmeholdet.

Mønstret gentog sig, da samme Markussen et par minutter senere udlignede til 11-11, men TTH gik til pausen foran 15-13.

De to hold fulgtes ad herefter til 8-8 efter et kvarter, og Nikolaj Markussen udlignede til 10-10 efter 19 minutter.

Før opgøret var TTH på andenpladsen tre point foran netop BSV i ligaen, men efter BSV-sejren er det forspring nede på et enkelt point.

Ude mod TTH Holstebro lykkedes det for BSV at hente en sejr på 31-28, og dermed haler mesterholdet ind på netop TTH i stillingen i 888 Ligaen.

HOLSTEBRO: Bjerringbro-Silkeborg (BSV) havde to liganederlag i træk med til Holstebro onsdag aften, men den danske mester udgik at udvikle en stime.

