AALBORG: Aalborg Håndbold måtte lørdag sande, at det heller ikke skulle være i år, et aalborgensisk herrehåndboldhold formåede at vinde pokalturneringen. 888Ligaens tophold tabte 32-23 mod Skjern Håndbold ved Santander Final4 i Gigantium, og dermed består 53 års pokalforbandelse.

Første halvleg både startede og sluttede skidt for ligatopholdet, som trods kampens placering i Gigantium officielt var udehold i Final4s anden semifinalekamp.

På lægterne fyldte de røde Aalborg-trøjer dog godt, men tilskuerne kunne se slukørede til, da Aalborg hurtigt kom bagud med 3-0, fordi Skjerns ny indkøbte målvogter Tibor Ivanisevic pillede pynten af Aalborg-skytterne.

Skjern holdt forspringet halvlegen ud, fordi Aalborg af deres tre overtalsperioder ikke formåede at vinde en eneste. Tættest på kom Aalborg ved 12-11, inden Skjern trak fra igen med hjælp fra en særdeles solid Tibor Ivanisevic. 16-12 ved pausen.

I anden halvleg gjorde aalborgenserne det svært for sig selv ved hurtigt at komme yderligere bagud. Helt slemt blev det efter 34:39. Sander Sagosen, der startede kampen på bænken, fik her direkte rødt kort. VM-helten kastede bolden mod Skjerns Rene Rasmussen, der skubbede Sagosen helt ud over banden i en tackling.

Herefter var der ikke noget at rafle om i Gigantium. Skjern trak mere og mere fra, og midtvejs i halvlegen røg føringen op på ni mål; en føring, aalborgenserne ikke var i nærheden af at pynte på for alvor.