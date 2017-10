Aalborg-forsker: Indenrigsfly kan blive alternativ til tog

DANMARK: DSB risikerer at miste kunder til de luftbårne konkurrenter, hvis problemerne med fejlagtige tog og forsinkede signalsystemer fortsætter.

Flere er nemlig begyndt at få øjnene op for flyet, når de skal rejse på tværs af landsdelene, og den tendens kan fortsætte, mener Claus Lassen, trafikforsker ved Aalborg Universitet.

- Problemerne med det nye signalsystem er blot den seneste af en lang række historier om et forældet dansk jernbanenet, som har fået for lidt politisk opmærksomhed og for få investeringer historisk set, siger Claus Lassen.

Transportordførerne på Christiansborg blev i sidste uge orienteret om problemerne med det nye signalsystem, som bliver kaldt danmarkshistoriens største jernbaneprojekt.

Historier som disse slider på befolkningens holdning til den kollektive trafik, og det gavner flyselskaberne, mener Claus Lassen.

Landets seks regionale lufthavne lancerede i denne uge en kampagne sammen med Københavns Lufthavne, der har til formål at sætte fokus på indenrigsflyet som en alternativ transportform.

I den forbindelse har Epinion foretaget en undersøgelse på vegne af Københavns Lufthavne, der viser, at folk generelt tror, at der er færre ugentlige afgange fra deres regionale lufthavn, end der er.

Mange ved slet ikke, at de kan flyve indenrigs, viser undersøgelsen.

Ifølge de regionale lufthavne understreger undersøgelsen behovet for at promovere indenrigsflytrafikken over for privatrejsende, siger Kasper Hyllested, som er pressechef i Københavns Lufthavne.

- Vi mener, at flyet ikke bare appellerer til forretningsfolk, men også de unge, de gamle og børnefamilierne, der har et ønske om at rejse på tværs af landet for at besøge venner og familie. For dem kommer det som en overraskelse, at vi har over 600 afgange om ugen, siger Kasper Hyllested.

Ifølge Trafikstyrelsen havde indenrigsflytrafikken i 2016 knap 1,9 millioner passagerer.

Det er det højeste antal siden 2011.

/ritzau/