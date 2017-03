ESBJERG: Aalborg Håndbold indkasserede et skuffende nederlag, da holdet mandag tabte 34-36 ude til Ribe-Esbjerg i 888Ligaen.

Gæsterne fik en rigtig skidt start, så bagud 2-5 efter mindre end seks minutters spil tog Aalborg-træner Aron Kristjansson en time out, hvor han gav sine spillere en regulær overhaling.

Det havde en vis effekt.

I hvert fald begyndte angrebsspillet at flyde fornuftigt under ledelse af en storspillende Sander Sagosen, der kylede bolden i mål seks gange i første halvleg.

Forsvarsmæssigt kneb det mere, og i målet fik Mikael Aggefors ikke fat i ret meget.

Det betød, at unge Rasmus Thomasberg fik chancen, og han gjorde det bedre. Blandt andet med en fremragende dobbeltredning på to helt åbne chancer.

Efterhånden som minutterne gik, fik aalborgenserne fart i fødderne, og de var foran med 18-17 ved pausen i en hæsblæsende kamp, hvor de to forsvar og målmænd var overmatchede.

Anden halvleg startede lige. Aalborg Håndbold fik ikke for alvor slået kapital af to tidligere Esbjerg-udvisninger, og selvom gæsterne var i teten på måltavlen, fik de aldrig slået et hul. Blandt andet på grund af manglende redninger.

Hjemmeholdet kæmpede med alt og overtrumfede efterhånden de nordjyske favoritter på ren og skær vilje - og de førte med 29-27 med 12 minutter tilbage.

Den føring holdt i en nervepirrende slutning, hvor Aalborg var tæt på at få kontakt.

Aalborg Håndbold fører stadig 888Ligaen med tre point ned til TTH Holstebro.

Nordjyderne har blot tabt fire ligakampe, heraf har de to været til Ribe/Esbjerg, der tidligere på sæsonen vandt 26-24 i Aalborg.