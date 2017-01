AALBORG: Aalborg Håndbold forlænger samarbejdet med den 30-årige målmand Søren Westphal for yderligere tre sæsoner, så parterne nu har papir på hinanden frem til sommeren 2020.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Søren Westphal kom til Aalborg i sommeren 2014 og har hidtil vogtet målet i 72 kampe.

- Søren er en af de bedste målmænd i den danske liga. Han har spillet mere end 10 sæsoner i ligaen, og han har fortsat mange gode år foran sig. Det er vigtigt for os at have en stærk målmandsduo, og det er Westphal garant for sammen med Mikael Aggefors, siger klubbens direktør Jan Larsen.

- Jeg er rigtig glad for at være i Aalborg Håndbold, og både og min familie trives godt i Aalborg. Det var derfor en let beslutning for mig at forlænge samarbejdet, og jeg vil gøre mit til, at vi fortsat kan præge toppen af dansk herrehåndbold og være med til at spille om titler og medaljer hver sæson. Desuden har vi Danmarks største og bedste publikum i Jutlander Bank Arena, der bakker os helt fantastisk op, siger Søren Westphal.

Westphal indledte seniorkarrieren i GOG, og fra det sydfynske gik turen over TMS Ringsted til Nordsjælland Håndbold og derfra til KIF Kolding København, hvor han spillede, indtil han skiftede til Aalborg Håndbold.

Westphal gjorde i øvrigt comeback efter en skade i onsdagens sene testkamp mod det norske ligahold St. Hallvard. Kampen blev spillet i Fjerritslev og endte med en sejr til Aalborg Håndbold på hele 34-15.