Aalborg Håndbold kommer godt fra land i jagt på EHF Cup

AALBORG: Aalborg Håndbold har stadig en god mulighed for at komme i EHF Cuppens gruppespil.

Nordjyderne vandt lørdag den første af to afgørende kvalifikationskampe over tyske Füchse Berlin, der har danske Hans Lindberg og Jacob Holm på holdet, med cifrene 31-29.

Dermed har danskerne et godkendt udgangspunkt inden næste weekends returkamp i Berlin.

Efter en god start fra aalborgenserne, der så dem være foran 7-4 halvvejs i første halvleg, fik tyskerne bragt lighed på måltavlen, så der ved pausen stod 13-13.

Anden halvleg var ikke mange minutter gammel, før danskerne igen begyndte at trække fra.

Efter fem minutter stod der 17-15, og ti minutter senere var føringen udbygget til fire mål ved stillingen 23-19.

Men tyskerne, anført af en velspillende Hans Lindberg, holdt fast og nærmede sig Aalborg.

Med lidt over ti minutter tilbage af kampen var hjemmeholdets føring reduceret til et enkelt mål, hvilket fik træner Stefan Madsen til at tage en timeout.

Spilstoppet var dog ikke nok til at afholde den tyske hovedstadsklub fra kort efter at udligne til 26-26, og så var der lagt op til en tæt afslutning.

Det danske hold svarede tilbage ved at etablere en tomålsføring. Kampen svingede meget frem og tilbage, og spillet var generelt præget af tilfældigheder.

Men Aalborg var bedst, da det gjaldt, og tillod ikke tyskerne for alvor at nærme sig.

/ritzau/