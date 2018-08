Aalborg Håndbold slog nordmænd i test

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold tilbringer weekenden i Norge, og fredag aften blev det til en sejr i den første af to træningskampe under opholdet.

Haslum blev besejret med 29-23 efter 13-10 ved pausen.

- Det er nok ikke en kamp, der går over i historien, men det var en fin indsats, hvor vi fik set en masse forskellige opstillinger. Vi brugte kampen til at teste nogle ting, og det gik ok, konstaterer Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Han stillede op til kampen uden Buster Juul og René Antonsen foruden nyindkøbte Knud Ronau, der har brækket en knogle i foden. Allerede lørdag skal holdet i kamp igen, hvor modstanderen er Drammen.

- Jeg tror, der kommer mere tryk på os mod Drammen, så jeg vil gerne have, at vi kommer op på et højere fysisk niveau. Vi skal have mere konsekvens i spillet, og så håber jeg, at vi kan få René og Buster i kamp igen, siger Stefan Madsen.

I fredagens kamp blev Tobias Ellebæk topscorer for Aalborg Håndbold med 10 mål.