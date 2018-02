Aalborg Håndbold søger genrejsning

HÅNDBOLD: Det var en flok ærgerlige Aalborg-spillere, der søndag forlod banen efter pokalnederlaget mod GOG.

Men skuffelsen skal hurtigt glemmes, for der venter nogle travle dage forude. Først og fremmest en bronzekamp mod Ribe-Esbjerg, som skal spilles, selvom der skal graves dybt for at finde motivationen til opgøret.

- Det havde da været meget sjovere at skulle spille om guldet i stedet for en bronzekamp, siger Aalborg-spilleren Simon Hald.

Holdkammeraten René Antonsen var også ekstremt skuffet efter nederlaget til GOG, men slår fast, at skuffelsen ikke må vare for længe.

- Der er tid til at være skuffet i aften, men allerede fra i morgen skal vi videre, siger René Antonsen.

Efter bronzekampen mod Ribe-Esbjerg skal Aalborg allerede tænke frem mod onsdagens vigtige Champions League kamp i Hviderusland.

Derfor er det en mulighed, at der bliver roteret en smule i kampen mod Ribe-Esbjerg.

- Det kan godt være, det bliver en kamp, hvor der bliver taget lidt hensyn til, at vi har en vigtig kamp på onsdag, siger stregspiller Simon Hald.