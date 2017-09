Aalborg Håndbold tog sejren

AALBORG: Det blev til de to point, som cheftræner Aron Kristjansson på forhånd nærmest krævede af sit Aalborg Håndbold, da Sønderjyske onsdag aften blev sendt hjem med et nederlag på 28-24.

Kampens start var ret lige. SønderjyskE stod stærkt - og aggressivt - i forsvaret og var utroligt giftige på omstillingerne, mens Aalborg spillede og spillede rundt i gryden for at finde vej igennem gæsternes forsvar. Især Martin Larsen var i kampens indledning i konstant bevægelse.

Buster Juul måtte to gange se Thorsten Fries i SønderjyskE-målet komme stærkest ud af en direkte duel på straffekast. I den anden ende gjorde Søren Pedersen dog også sit til at holde Aalborg inde i kampen, og holdene kunne gå til pause helt lige, 14-14, efter SønderjyskE havde haft kampens største føring på to mål

En tilsvarende føring tilkæmpede Aalborg sig tidligt i anden halvleg, da de kom stærkt ud fra pausen, ikke mindst med en stærkt spillende Søren Pedersen, der markerede sig med flere gode redninger i det nordjyske mål.

Hurtigt blev to til tre, og tre blev til fire, og halvvejs inde i anden halvleg var Aalborg foran med fire, 20-16. SønderjyskE forsøgte, men Aalborg gav ikke slip på overtaget og holdt gæsterne i armslængde. I stedet udbyggede Aalborg undervejs, og flere gange foran med fem, men det hele endte altså med en fire-måls sejr og to tiltrængte point til Aalborg Håndbold.