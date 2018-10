Tæt topopgør: Holsts hammer afgjorde sagen

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold vandt lørdag endnu et af de vigtige opgør i Herre Håndbold Ligaen, da ligaens nummer fem, TTH Holstebro, blev besejret med 31-27 i Jutlander Bank Arena.

Dermed holder Aalborg Håndbold trit med BSV og GOG i toppen af rækken - de ligger begge med 15 point for ni kampe, mens Aalborg Håndbold følger lige efter med 14 point.

Kampen startede som ventet ganske tæt. TTH bragte sig foran med 2-0, men Aalborg kom hurtigt tilbage i kampen, og så fulgtes de to mandskaber ellers ad frem til 9-9.

Ingen af holdets keepere fik for alvor fat, men en stor mængde tekniske fejl i begge ender betød, at scoren i begyndelsen af kampen blev holdt forholdsvist lavt.

Men fra midten af halvlegen begyndte Aalborg langsomt, men sikkert at trække fra. Islandske Omar Ingi Magnussen var en endnu engang i stort spilhumør og bidrog med fem scoringer og en række assists inden pausen.

Og bænken bidrog også, da Janus Smarason og Jesper Meinby kom ind og sørgede for tre af de sidste scoringer inden pausen. Da Kristian Säverås også kom ind og endelig fik fat i målet for Aalborg med tre redninger i de sidste minutter, kunne Aalborg Håndbold gå til pausen med en føring på tre mål, 16-13.

Gæsterne indledte anden halvleg godt og fik lukket hullet til et enkelt mål, men Tobias Ellebæk kom også i gang i bagkæden for Aalborg med et par hurtige fuldtræffere, og bag fire nye redninger fra Säverås kunne Aalborg igen trække fra med tre scoringer.

Den norske keeper stod helt formidabelt, og i løbet af bare 15 minutter på banen havde han allerede samlet flere redninger sammen end de tre øvrige keepere til sammen.

Ganske imponerende målmandsspil.

På to hurtige fuldtræffere af den ligeledes storspillende Omar Ingi Magnusson kunne Aalborg trække i front med fire scoringer for første gang ved 23-19. Men TTH ville ikke give helt slip og kom tilbage til 25-24.

Men så bankede Andreas Holst kuglen i nettet med højrehammeren, TTH smed bolden væk, og Mark Strandgaard fulgte op på et brændt straffekast til igen at give en føring på tre mål.

Og da Andreas Holsts scorede sit fjerde mål til 29-25 med tre og et halvt minut igen, så var det hele afgjort.

Aalborg spiller næste gang 3. november på udebane imod Ringsted.