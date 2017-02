AALBORG: Aalborg Håndbold går benhårdt efter at vinde grundspillet i 888Ligaen, og med otte kampe tilbage ser der lovende ud.

Aalborgenserne fører rækken med et forspring på fire point til nærmeste konkurrent.

I aften venter der dog holdet en af de svære kampe, når GOG tager imod i egen hule i Gudme.

- GOG er en talentfabrik, og de har også i den her sæson et spændende hold. Men de er ramt af et par skader og har måske ikke helt den samme bredde som os. Så vi skal bruge vores fysik og sørge for at stå godt i forsvaret. Så har vi en god chance, mener Jan Larsen.

Selvtillid mangler fynboerne dog ikke.

I weekenden hentede de en flot sejr i EHF Cuppen ude over St. Rafael, nummer tre i den franske liga.

- Det var en flot skalp og en meriterende sejr for dem. Men den viser bare, at dansk håndbold har et utrolig højt niveau og en stor bredde, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold må også i dagens kamp undvære målmand Søren Westphal, der døjer med hovedpine efter en hjernerystelse.