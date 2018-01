Aalborg Havn får ny bestyrelse

AALBORG: Aalborg Havns bestyrelse har fortsat 11 medlemmer efter novembers kommunalvalg - de medarbejdervalgte medlemmer medregnet - og Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er fortsat formand. Men ellers er der kommet syv nye medlemmer til blandt de bestyrelsesposter, som havnens ejer - Aalborg Kommune - besætter.

Ud er gået Preben Bang Henriksen, Kirsten Algren, Erik B. Hansen, Mariann Nørgaard, Helle Frederiksen og Jane Østergaard.

Ind er kommet Jan Nymark Thaysen (V), Kristoffer Hjort Storm (DF), Lars Krull, Jens Toft-Nielsen (tidligere byrådsmedlem for SF), Per Clausen (EL) og Thomas Krarup (K).

Preben Bang Henriksen, der er folketingsmedlem for Venstre, erstattede så sent som sidste år Aalborgs tidligere borgmester Henning G. Jensen som bestyrelsesmedlem.

Bankforsker og leder af MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet Lars Krull erstatter i den nye bestyrelse tidligere bankdirektør Erik B. Hansen som det eneste upolitisk udpegede medlem af bestyrelsen (bortset fra de medarbejdervalgte medlemmer).

Claus Holstein er fortsat administrerende direktør i Aalborg Havn.

Aalborg Havn har to datterselskaber, Aalborg Havn Logistik A/S og Aalborg Havn Ejendomme A/S.

I det første er Henning. G. Jensen formand og i det andet Mariann Nørgaard.