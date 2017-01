ROSKILDE: Aalborg HK ligner ikke et hold, der besidder kvaliteterne til at overleve i 1. division i håndbold for kvinder.

Lørdag var holdet ikke i nærheden at point mod Roskilde, der hjemme tog en knusende sejr på 31-21 efter 20-9 ved pausen.

Gæsterne blev løbet over ende fra første fløjt. Efter mindre end tre minutter var stillingen 3-0, og siden så hjemmeholdets spillere sig ikke tilbage, selvom de slappede lidt af i anden halvleg, da kampen forlængst var afgjort.

Nederlaget betyder, at Aalborg HK fortsat indtager sidstepladsen i 1. division med bare tre point for 15 kampe.