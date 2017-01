Politikere glade for jubilæumsforestilling

Arsenal sænker danskerklub med sent mål i FA Cuppen

Nytårs-yoga i Jerslev Nytårsforsættet kan få et spark

- Indsatsen kan jeg ikke sætte en finger på. Angrebsmæssigt spillede vi rigtig fint, men vi brændte desværre lidt for meget, og det er vel, der afgør det i dag, siger Aalborg HK-træner Peter Mortensen.

Kampen fandt først sin afgørelse i den absolutte slutfase, da TMS Ringsted scorede tre mål i træk fra 28-27 til 31-27, efter at de to hold var gået til pause ved stillingen 13-13.

AALBORG: Aalborg HK er klart sidst i kvindernes 1. division i håndbold, men det forhindrede lørdag ikke aalborgenserne i at drille TMS Ringsted, der spiller med i toppen af rækken.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies