Aalborg-keeper om udløb: Verden er åben

HÅNDBOLD: Søren Pedersen har sammen med Mikael Aggefors udgjort målmandsduoen i Aalborg Håndbold siden i sommers.

Til sommeren 2018 udløber hans kontrakt med klubben, og selvom der er en åbning under de hjemlige himmelstrøg hos Mors-Thy, så er det ikke en selvfølge, at thyboen vælger at blive hjemme.

- Det er absolut interessant, men jeg har ikke lyst til at lukke noget alt for tidligt. Der er så mange muligheder, der ligger rundt omkring og det kan jo være, der kommer en spændende åbning. Vi har snakket det igennem, min kæreste og jeg, og er blevet enige om, at vi egentlig er åbne overfor både Danmark og udlandet, siger han.

Han er allerede i dialog med flere klubber, og han er da heller ikke bange for at gå arbejdsløs, når geografien spiller så lille en rolle.

- Vi er åbne overfor det meste, så jeg har egentlig meget ro i maven. Det er lidt en underlig følelse, men vi tager en dag ad gangen, og kommer der noget, så kommer der noget. Så må vi se, hvad der er af muligheder. Jeg tror ikke, jeg kommer til at gå arbejdsløs, lad mig sige det sådan, siger han.