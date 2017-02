AALBORG: Aalborg Kommunes skoleforvaltning overvejer, om man skal bede om ikke kun børne-attester men også straffe-attester fra lærere, der søger om ansættelse.

Læs også: Nordjysk lærer anmeldt for vold mod elever

Det siger skolechef Jakob Ryttersgaard til DR P4 Nordjylland.

Overvejelserne kommer i kølvandet på en sag, hvor kommunen har politianmeldt en vikar for at have udøvet vold mod børn i 2. klasse på Gudumholm Skole.

Peter Hansen, der er skoleleder på Skørping Skole i Rebild Kommune og medlem af Skolelederforeningens Hovedbestyrelse siger, at det er en god ide at indhente begge attester.

I Rebild Kommune anmoder man allerede om straffe-attester på nye lærere.

- Det er vigtigt at gøre brug af de redskaber, vi har. Man skal bare huske på, at attesterne i sig selv ikke forhindrer sådanne sager i at opstå. For attesterne handler om noget, der ER foregået.

Og oftest er begge attester da også helt blanke og rene.

Peter Hansen siger til DR P4 Nordjylland, at det er lige så vigtigt at man får fulgt en ansættelse op.

- Man skal give vedkommende en god start, sørge for at han eller hun kommer godt i gang og får grebet ind, hvis et eller andet er rivende galt. På den måde skulle man gerne fange dem, der har noget med sig, som ikke lige stod i en attest.

Formanden for Aalborg Lærerforening, Karsten Lynge Simonsen, kan godt forstå, at kommunen tænker på at indhente også straffe-attester.

Men han mener, at det vil mudre ansættelses-procedurerne, hvis skole-ledere og skole-bestyrelser også skal til at indhente og vurdere indholdet af straffe-attester.

Det gælder om at få det frem, som har relevans for lærerens arbejde på skolen, mener Karsten Lynge Simonsen - som har et forslag:

- Jeg vil foreslå, at man i stedet udvider børneattesterne - som jo handler om seksuelle overgreb mod børn - med nogle afsnit om andre krænkelser eller overgreb, eksempelvis vold mod børn, siger han til radiostationen.

Vikaren var nyuddannet og blev ansat i et tre måneders vikariat. Han blev dog fyret efter to måneder - dog af andre grunde end dem, der har ført til politianmeldelsen. Siden har vikaren ikke haft ansættelse i kommunen.

Volden mod børnene blev angiveligt begået i efteråret 2015, men blev først anmeldt til politiet fredag i sidste uge.

- Det var et forældrepar, der henvendte sig med en viden, som vi blev nødt til at reagere på. Vi havde ikke selv observeret noget, der gav anledning til bekymring, siger skolechef Jakob Ryttersgaard.

Mere kan eller vil han ikke sige på nuværende tidspunkt, hvor der foregår en politimæssig undersøgelse.