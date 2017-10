Aalborg billigst i administration

AALBORG: En opgørelse fra økonomi- og indenrigsministeriet viser, at Aalborg er den kommune i landet, der pr. indbygger har lavest udgift til administration og ledelse.

I Aalborg koster det 5184 kr. pr. indbygger, mens det tilsvarende tal for den dyreste kommune, Læsø, er på 12.649 kr.

Tallene fremgår af et svar til Folketingets social-, indenrigs-, og børneudvalg fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), og opgørelsen er baseret på 2016-tal

- Jeg synes, at det er enormt positivt, at vi i Aalborg får så meget ud af pengene i forhold til ledelse og administration. Jeg tror, de fleste vil sige, at Aalborg Kommune er en meget veldrevet kommune, hvor der er styr på de forskellige dele, og vi har en dygtig ledelse og en effektiv administration, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Til sammenligning bruger Aarhus og Odense henholdsvis 5941 kr. og 7080 kr. pr. indbygger på området.

Positiv undersøgelse

- Jeg kan se, at hvis vi skulle gange os op til mange af vores sammenlignelige kommuner eller andre nordjyske kommuner, så er det flere hundrede mio. kr. mere om året, vi skulle bruge på administration og ledelse, så jeg synes, det er en meget positiv undersøgelse.

Der er ifølge borgmesteren flere årsager til Aalborgs placering i opgørelsen.

- Jeg tror, det er fordi, at vi er i stand til at tænke på tværs og løse ting. Vi har rigtig mange ydelser, hvor vi har samlet funktioner som løn, HR og en lang række andre ting, hvor vi har fået nogle stordriftsfordele. Vi er også gode til at hjælpe hinanden i kommunen, så vi ikke bruger flere penge end højest nødvendigt, siger borgmesteren.