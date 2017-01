Her går det strygende

Tiden 47,13 var ikke bare ny personlig rekord - en forbedring på 33 hundrededele. Det var også ny dansk U23-rekord. Og tiden er nok til at sikre den 19-årige aalborgenser en billet til EM indendørs for seniorer, der foregår i Serbiens hovedstad, Beograd, fra 3. til 5. marts.

400-meter løberen Benjamin Lobo Vedel, der for halvandet år siden vandt junior-EM, sejrede på distancen ved et stævne i Sparbank Arena i Skive.

AALBORG: Aalborg Atletik og Motions største talent satte i weekenden endnu en streg under sit potentiale.

