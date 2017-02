NORDJYLLAND: Aalborg Pirates skulle tirsdag aften som det første hold vælge modstander i kvartfinalen, efter holdet cementerede sejren i grundspillet med sejren på 1-0 over Frederikshavn.

Og valget faldt på Gentofte Stars.

Alle regnede med, at Aalborg ville vælge et af de to sjællandske hold som modstander - trods den lange transporttid.

- De endte på sjettepladsen i grundspillet, og efter søndagens nederlag til Rungsted i pokalfinalen, så føler vi, at vi står bedre til Gentofte, siger direktør Thomas Bjuring til NORDJYSKE.

Efterfølgende valgte Odense Bulldogs Rungsted, og derefter skulle Frederikshavn White Hawks vælge mellem SønderjyskE og Herning.

Og med en indbyrdes historik på 4-1 mod begge modstandere i grundspillet, så var det ikke et nemt valg.

Men valget faldt på Herning - træner Mario Simionis tidligere klub - ikke så overraskende, når man så sent som 15. februar vandt med hele 4-1 i Herning.

- Vi vidste, at det ville blive et svært valg. Men det er en fornemmelse. Vi har vundet tre gange i Herning i denne sæson, så derfor blev det sådan, siger direktør Henrik Andersen.

Grundspillet spilles bedst af syv kampe med overtid i perioder af 20 minutter ved uafgjort i hver enkelt kamp.

Grundspillet indledes fredag, hvor Aalborg tager imod Gentofte, mens Frederikshavn spiller hjemme imod Herning Blue Fox.