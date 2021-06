Aalborg møder FC Barcelona i Champions League-finalen

KöLN: Aalborg Håndbold får mulighed for at krydse klinger med endnu en håndboldgigant i søndagens Champions League-finale.

Her møder danskerne FC Barcelona, der slog HBC Nantes i den anden semifinale med 31-26, efter spanierne løb fra Nantes i anden halvleg.

Aalborg kommer dermed også til at stå over for to landsmænd i form af Casper U. Mortensen og Kevin Møller i finalen.

FC Barcelona kom flyvende ud af starthullerne og bragte sig foran med 3-0, før Nantes kom på tavlen efter syv minutter.

Franskmændene fik slidt sig tilbage i opgøret, efter der kom gang i danske Emil Nielsen i målet.

Før semifinalen var der lagt op til en stor dansk målmandsduel i opgøret mellem Barcelonas Kevin Møller og Nantes’ Emil Nielsen.

Men kun Emil Nielsen var på banen fra start og gjorde sin entré med store redninger i første halvleg. Det samme kunne i den grad siges om Gonzalo Pérez de Vargas i Barcelona-målet, der stod en fremragende kamp, som holdt Kevin Møller på bænken.

Selv om Nantes kom bedre med som første halvleg skred frem, lykkedes det ikke at hente Barcelonas føring. Spanierne gik til pause foran med 15-13.

Den føring fik Nantes hurtigt udlignet i starten af anden halvleg. Med et kvarter igen var Barcelona dog tilbage i spidsen med 18-17 i en periode, hvor holdene havde meget svært ved at komme på tavlen.

Derefter gik det dog stærkt. Barcelona fik gang i angrebet igen, og pludselig var klubben foran 26-20 med omkring syv minutter igen.

Nantes formåede ikke at lave et comeback som Aalborg i de afsluttende minutter.

Semifinalen endte 31-26 til FC Barcelona, der dermed skal møde Aalborg i finalen.

Ud over de to keepere var der også danske markspillere på holdkortene.

Venstrefløjen Casper U. Mortensen startede på banen fra FC Barcelona. Han kom tilbage i april fra en lang skadespause.

Hos Nantes var der spilletid til højrefløjen Sebastian Augustinussen, der blev skiftet ind i første halvleg.

Finalen søndag mellem Aalborg Håndbold og FC Barcelona spilles klokken 18.

Aalborg slog Paris Saint-Germain tidligere lørdag med 35-33.

/ritzau/