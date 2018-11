Aalborg nedbrød Ringsted efter elendig start

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold hentede lørdag den ventede sejr ude over bundholdet TMS Ringsted. Og dét med de overbevisende cifre 31-22.

I indledningen lignede det ellers ikke en nordjysk gevinst.

Aalborg spillede en jammerlig første halvleg med langsomt angrebsspil og flere tekniske fejl, end man plejer at se fra træner Stefan Madsens hold.

Ringsted-træner Christian Dalmose havde held med hele tiden at skifte forsvarsformation, og resultatet var, at storfavoritterne fra Nordjylland blev stressede og ikke formåede at træffe de rigtige beslutninger. Heller ikke i forsvaret så gæsterne helt skarpe ud. Ringsted kørte lange angreb og spillede sig gang på gang frem til fine chancer.

Fra 10-10 trak hjemmeholdet derfor fra til en overraskende pauseføring på 14-12.

Den hårdhed og fart, Aalborg manglede i de første 30 minutter, havde nordjyderne fundet frem efter en god pausesnak.

På blot tre minutter var hjemmeholdet ikke blot indhentet, men også overhalet, og Ringsted lignede nu pludselig det bundhold, sjællænderne da også er.

10 minutter inde i anden halvleg var 14-12 ændret til 16-21 i nordjysk favør, og så lignede det game over for hjemmeholdet, der løb ind i byger af udvisninger, hvoraf én tilfaldt en højtråbende Christian Dalmose.

Momentum var da også endegyldigt tippet over til de nordjyske storfavoritter, der kørte den ventede sejr i hus og i slutningen kunne give spilletid til marginalspillere.

Aalborg har vundet otte af sæsonens første 10 turneringskampe og rykker efter GOG’s overraskende nederlag til Sønderjyske lørdag op på ligaens andenplads.