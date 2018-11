Aalborg Pirates faldt sammen i Hvidovre

ISHOCKEY: Aalborg Pirates’ leverede fredag aften sæsonens vel nok hidtil største skuffelse, da det på udebane mod Hvidovre blev til et nederlag på hele 1-5.

I forhold til sidste weekends nederlag på hjemmebane mod Herning havde Aalborg Pirates Martin Højbjerg tilbage på holdkortet, mens Victor Panelin-Borg, Nikolaj Eriksen og Mikkel Højbjerg fortsat var fraværende.

Og de decimerede pirater fik en regulær mareridsstart. Efter bare 31 sekunder bragte Anders Schultz Hvidovre foran 1-0 og for at gøre ondt værre for gæsterne blev det også 2-0 efter små to minutters spil, da Victor Cubars sendte pucken forbi Ronan Quemener i Aalborg Pirates-målet.

Efter godt fem minutters spil fik gæsterne dog rettet lidt op på den dårlige begyndelse, da Sebastian Brinkman reducerede til 1-2. Den stilling holdt helt indtil godt tre minutter inde i tredje periode, hvor Hvidovre igen øgede føringen. Mens Aalborg Pirates’ Jack Walker sad i straffeboksen, udnyttede hjemmeholdets Oliver Persson overtallet til at gøre det til 3-1.

Minuttet senere blev endnu et søm banket i Aalborg Pirates’ kiste, da Anders Schultz gjorde det til 4-1. Godt ti minutter før tid blev ydmygelsen af de forsvarende mestre total, da Edgars Treijs gjorde det til 5-1 til Hvidovre.

Aalborg Pirates’ næste opgave i Metal Ligaen er først 13. november hjemme mod SønderjyskE.