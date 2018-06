Aalborg Pirates forlænger med succes-tvillinger

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har forlænget kontrakten med tvillingerne Martin og Mikkel Højbjerg, så den også gælder for sæsonen 2019-2020.

De havde allerede kontrakt for den kommende sæson, men parterne har altså valgt at forlænge med et år mere.

- Tvillingerne har spillet helt fantastisk i de to sæsoner hos os. Vi er stolte af, at de har valgt allerede nu at forlænge kontrakten for yderligere en sæson, udtaler sportschef Ronny Larsen fra Aalborg Pirates.

Højbjerg-tvillingerne har sat masser af point ind på kontoen i de seneste sæsoner for Aalborg, hvor Mikkel er noteret for 75 point (30+45) i 92 kampe i grundspillet samt 14 point (7+7) i 20 slutspilskampe. Martin er noteret for 61 point (28+33) i 72 grundspilskampe, mens det er blevet til 10 point (1+9) i 22 slutspilskampe.

- Deres samspil med Julian Jakobsen har været fremragende de seneste sæsoner. Man kan nærmest give dem bind for øjnene alle tre og de vil stadig være en trussel for modstanderne, lyder det fra Ronny Larsen.

Både Mikkel og Martin havde en stor del andel i, at Aalborg Pirates i sidste sæson kunne hjemtage The Double og et dansk mesterskab for første gang i 37 år.

- Med underskriften af kontrakten, så har vi endnu et stort stykke af danskerstammen samlet i mere end den kommende sæson. Det er vigtigt med kontinuitet på holdet og det får vi i større grad med disse underskrifter, udtaler direktør Thomas Bjuring fra Aalborg Pirates i en pressemeddelelse fra klubben.