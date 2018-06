Aalborg Pirates henter Spelling

ISHOCKEY: Aalborg Pirates har hentet offensiv forstærkning frem mod den kommende sæson.

Den danske angriber Thomas Spelling skifter tilværelsen i Sønderjylland ud med Aalborg Pirates. Angriberen ser frem til at trække pirattrøjen over hovedet. Thomas Spelling har skrevet under på en to-årig aftale med nordjyderne.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg har snakket en del med Ronny Larsen de seneste år. Jeg leder efter spilleglæden, og den tror jeg, at jeg kan finde i Aalborg, siger Thomas Spelling.