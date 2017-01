AALBORG: Når Aalborg Pirates søndag gæster Rødovre, bliver det atter i en stærkt decimeret udgave.

Martin Højbjerg, Daniel Villadsen og Ryan McDonough blev alle skadede i fredagens 5-2-sejr over Herlev, og trioen kommer ikke i kamp i Rødovre.

- Vi var glade for at få Tobias Ladehoff og Jeppe Jul tilbage fra VM, men så mistede vi desværre tre andre. Det er vi rigtig ærgerlige over, for det betyder jo, at det ikke rigtig lysner for os på den front, lyder det fra assisterende træner Ronny Larsen.

Også Bjarke Møller og Christopher Frederiksen er ude, men det får ikke Ronny Larsen til at miste troen på point i Rødovre.

- Vi er hårdt ramt, men det må ikke blive nogen undskyldning for os. Vi må spille med det, vi har. Det bliver en svær kamp for os, men hvis vi spiller klogt, har vi afgjort en chance, siger Pirates-assistenten.

Også Frederikshavn White Hawks skal i aktion søndag, hvor det gælder en udekamp mod Rungsted.

- Vi skal forsøge at fortsætte de positive takter. Rungsted på udebane er en stor opgave, men vi har afgjort mange positive ting, som vi kan tage med fra kampen mod Rødovre (I fredags, red.), siger White Hawks-træner Mario Simioni.