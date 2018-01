Aalborg Pirates slået i Sønderjylland

ISHOCKEY: Aalborg Pirates var foran 0-2 i udekampen mod SønderjyskE, men endte med at måtte se sig slået 4-2.

Første periode gik lige efter piraternes hoved. Efter lidt over tre minutter afsluttede Martin Højbjerg på en assist fra Julian Jakobsen og sendte gæsterne foran.

Føringen blev fordoblet efter ti minutter, da Olivier Hinse havde sidste stav på pucken i en powerplay-situation, som Aalborg Pirates altså fik udnyttet optimalt.

I det hele taget var det ikke meget, hjemmeholdet viste i første periode, hvor de havde deres første skud på mål efter 14 minutter. Ind gik pucken dog ikke, og i stedet kunne gæsterne gå til første periodepause foran med to.

Anden periode blev indledt i et hidsigt tempo fra begge hold. Alligevel gik der ti minutter, inden der blev scoret yderligere. Denne gang var det hjemmeholdets Derek Damon, der fik pucken i nettet efter assist fra Greg Gibson.

Det så ud til at ryste Pirates en smule, og SønderjyskE havde efterfølgende overtaget i perioden. Derfor var det også en næsten naturlig udvikling på kampen, at hjemmeholdet med et minut tilbage af anden periode fik udlignet ved Søren Dau Mortensen efter en situation, hvor dommeren dog lige var nødt til at tjekke videomaterialet igennem for at se, om der havde fundet noget ulovligt sted.

Med ni minutter igen fik SønderjyskE overtaget ved Jace Coyle, og det tvang Pirates frem over isen.

Men i stedet for en udligning endte det med, at hjemmeholdet kunne udnytte, at gæsterne angreb med seks spillere, hvorefter Tyler Fiddler kunne sende pucken i et tomt mål med få sekunder igen.