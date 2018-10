Aalborg Pirates ydmygede topholdet

ISHOCKEY: Aalborg Pirates er nu blot et point efter Rungsted Seier Capital i Metal Ligaen, efter holdet fredag aften spillede fremragende i topopgøret mod nordsjællænderne og vandt stensikkert med 6-2.

Piraterne spillede den bedste første periode i meget lang tid.

Allerede efter tre minutters spil blev det 1-0 i powerplay. Thomas Spelling sendte et trækskud af sted fra blueline, og inden foran mål kunne Julian Jakobsen styre den forbi Thomas Lillie.

Rungsted slog dog hurtigt igen. Piraterne blev spillet helt tynde i defensiven, hvilket gav en stor chance til Simon Fredriksson. Ronan Quemener reddede i første omgang, men returen endte lige på bladet hos Tyler Fiddler, der let kunne udligne.

Men herfra stod der Aalborg Pirates på det hele.

På en hurtig kontra viste Mike McNamee sin teknik, da han satte en mand, trak den bagom skøjten på back nummer to og fandt en helt fri Tobias Ladehoff. Han missede dog pucken, men fik sendt den tilbage foran mål, hvor McNamee dukkede op igen og scorede.

Og så ville Ladehoff også selv lege med. Han blev spillet fri i venstre side af zonen og sendte den pludselig op i nærmeste hjørne, mens Thomas Lillie ikke helt forstod, hvordan den puck kunne gå ind.

Og legestuen fortsatte.

Først var Rungsted tæt på at reducere, men i to omgange lykkedes det for Quemener at redde, mens han lå ned på isen, og så kunne Martin Højbjerg starte et breakaway, som blev udført til perfektion sammen med Mike McNamee. Pasningerne fløj frem og tilbage mellem de to, inden Martin Højbjerg kunne score helt fri inde foran mål.

Anden periode var præget af en del spilstop og mange udvisninger. Rungsted fik først reduceret ved Robin Bergman, der scorede helt fri foran mål.

Men Aalborg Pirates slog tilbage med det samme. Mike McNamee fik pucken fra Thomas Spelling, og helt blank foran mål sendte han først Lillie efter pølser med en skudfinte, inden han smed pucken i nettet.

Aalborg Pirates sluttede perioden med at overleve halvandet minut i tre imod fem.

Tredje periode blev mindre dramatisk, men Rungsted formåede dog at brænde et straffeslag, da Sebastian Brinkmann var blevet dømt for at blokere pucken i målfeltet. Men Mattias Persson sendte pucken venstre om målet.

Og Aalborg Pirates var fortsat farlige. Jeppe Jul Korsgaard cementerede endegyldigt sejren, da han i fuld fart skøjtede ind i en tværpasning fra Thomas Spelling og sendte pucken ind til 6-2.

Rungsted fører nu med 29 point, mens Aalborg Pirates på andenpladsen har 28 point efter 13 kampe. Efter 18 kampe har de fire første i ligaen kvalificeret sig til FInal Four i pokalturneringen.