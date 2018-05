Minister også udsat for chikane: Fik indkørslen fyldt med skrald

DANMARK: Lige som rådmand Lasse P.N. Olsen i Aalborg er også miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) blevet udsat for chikane fra Den Nordiske Modstandsbevægelse. En bunke med affald og en hilsen er blevet afleveret i ministerens indkørsel.

- Det hører ingen steder hjemme i et demokrati at vise sin uenighed på den måde, oplyser ministeren i en mail.

- Man kan være uenig, men det må man vise på lovlig vis og på en måde, der respekterer, at der er mange politikere, der har familiemedlemmer, der ikke selv har valgt, at deres mand, far eller mor skal være en del af politik.

- Jeg havde helst set, at det var tiet ihjel, men nu har de ansvarlige selv gjort opmærksom på deres aktion.

Større aktion

Den Nordiske Modstandsbevægelse skriver på sin hjemmeside, at skraldet er afleveret som del af en større "aktion".

- Kampgrupperne havde samlet sig i udvalgte områder landet over, hvor de samlede det skrald og affald op, som uansvarlige mennesker har smidt i naturen, på strandene, i skovene, langs vejene og i byerne. Affaldet blev efterfølgende afleveret hos de ansvarshavende politikere.

Ifølge billeder på hjemmesiden er der afleveret skrald hos to kommuner.

I Hedensted Kommune er skraldet blevet smidt foran kommunens borgerservice. Det er blevet smidt ud, og kommunen gør ikke mere ved sagen.

Der er også afleveret skrald foran Varde Rådhus. Her har kommunen politianmeldt sagen.

/ritzau/