Aalborg sætter Mors-Thy til vægs og vinder Super Cuppen

VIBORG:Aalborg Håndbold starter sæsonen med sølvtøj, efter at holdet onsdag aften vandt 33-25 over Mors-Thy i herrernes Super Cup.

Her mødes sidste sæsons vinder af ligaen og pokalturneringen, og det var altså sidste års ligamestre, som trak det længste strå efter en overbevisende anden halvleg.

Her satte Aalborg for alvor gæsterne til vægs med aggressivt angrebsspil.

Langt hen ad vejen var første halvleg ellers en jævnbyrdig affære, hvor Mors-Thy tilmed fik et forspring på tre mål med 15 minutter spillet.

Men derefter så Aalborg ud til at stramme grebet, og lige pludselig var det med omvendt fortegn ved stillingen 14-11 til hjemmeholdet.

Det var især takket være ihærdigt angrebsspil, der flere gange førte til straffekast, som Aalborgs Buster Juul udnyttede.

Han stod i første halvleg for størstedelen af holdets mål med seks scoringer.

Men Mors-Thy lod sig ikke skræmme af det pludselige overtag til sidste sæsons ligamestre.

Gæsterne formåede at mindske Aalborgs forspring til et mål, da holdene gik til pause ved stillingen 15-14.

Betingelserne blev dog sværere i anden halvleg, hvor hjemmeholdet tidligt udbyggede føringen til 20-16.

Mors-Thys defensiv havde ganske enkelt svært ved at følge med det høje tempo, og derfor blev der skabt særdeles mange huller, som Aalborg let kunne udnytte.

Omvendt hjalp gæsternes angrebspil heller ikke på problemerne, idet holdet havde en periode på omkring ni minutter uden scoringer.

Mors-Thy fik ingen lette mål, og det kom til at koste enorme kræfter, hvorfor angrebsspillet også blev en anelse impulsivt.

Og når gæsterne endelig kom inden for overskuelig afstand, trak de regerende mestre atter fra.

Efter dagens kamp kan holdene se frem til, at ligasæsonen starter om lidt over en uge. Her skal Aalborg forsøge af vinde titlen for fjerde år i træk.

/ritzau/