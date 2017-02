AALBORG: Det var 888ligaens nummer ét og to, der sent onsdag aften tørnede sammen i Gigantiums Jutlander Bank Arena. Den duel vandt hjemmeholdet Aalborg Håndbold fortjent med 28-24, og dermed distancerede de midtjyderne med fire point i toppen.

Aalborgenserne, der i weekenden skuffede fælt i semifinalen ved Final4 på hjemmebane, var tydeligt tændte fra første minut og var aldrig bagud mod det forsvarende mesterhold.

I stærk kontrast til Final4 blev der arbejdet stenhårdt i forsvaret, og Mikael Aggefors tog godt fra i målet. Det skabte grobund for en række lette kontrascoringer.

VM-sølvvinderen Sander Sagosen viste, at han er tilbage på toppen efter sygdom og scorede fem gange i de første 30 minutter, som Aalborg Håndbold vandt 15-11. Halvlegen sluttede med dramatik, da en afslutning fra fløjspilleren Stefan Siguarmannsson ramte BSV-keeper Søren Rasmussen i ansigtet og satte sindene i kog.

Føringen blev hurtigt udbygget til 18-12 i starten af anden halvleg, hvor det fortsat var de udenlandske kræfter, der dominerede hos Aalborg. Aggefors stod brilliant i målet og Sander Sagosen drev angrebsspillet og afsluttede iskoldt.

Men efter 40 minutters spil begyndte BSV at bide tilbage - godt hjulpet af et par aalborgensiske udvisninger - og skabt nyt håb med reducering til 20-17. Tættere på kom gæsterne dog ikke. Et par nye flotte redninger af Aggefors (der totalt nåede 12 af slagsen) og nogle skarpe kontraløb af Patrick Wiesmach skabte igen komfortabel luft på 24-18 med et kvarter igen. Det var afgørelsen.

Sander Sagosen blev topscorer for Aalborg med otte mål, mens Patrick Wiesmach nettede syv gange foran 3458 tilskuere.