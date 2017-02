NORDJYLLAND: F1-renten har netop nået bundrekorden på minus 0,09 procent, mens F3- og F5-lån er kommet i hus med kontantlånsrenter på henholdsvis 0,05 procent og 0,38 procent.

Det giver pæne rentebesparelser for danske boligejere, men der er samtidig store geografiske forskelle på, hvor den lave rente slår mest igennem.

Det gælder også i Nordjylland.

- Selv om renten er den samme for boligejeren i Aalborg som for boligejeren i Vesthimmerland, er kronebesparelsen det ikke nødvendigvis. Sætter vi spot på, hvor meget en gennemsnitlig boligejer i Aalborg får mere mellem hænderne efter rentetilpasningen, er det væsentligt mere end i regionens øvrige kommuner, siger Jeppe Borre, der er seniorøkonom i Nykredit.

I Aalborg lyder en gennemsnitlig årlig besparelse på knap 1500 kroner efter skat på F1-lån og 4500 kroner på F5-lån.

Største lån er i Aalborg

For Region Nordjylland som helhed lyder et simpelt gennemsnit over besparelserne på 800 kroner og 3000 kroner for F1- og F5-lån.

- Årsagen er slet og ret, at boligpriserne og deraf også lånestørrelserne er højere i Aalborg sammenlignet med den øvrige del af regionen. Og med et større lån er der også udsigt til et større ydelsesfald efter rentetilpasningen, siger han.

I den anden ende er kommuner som Thisted og Brønderslev med årlige rentebesparelser på godt 2000 kroner på F5-lån.

- Vi taler her om gennemsnitsbesparelser. Så der kan sagtens sidde en del boligejere lige fra Thisted til Brønderslev, som har yderst pæne rentebesparelser i sigte og omvendt boligejere i Aalborg, som opnår begrænsede besparelser oven på rentetilpasningen, siger Jeppe Borre.

Boligejerne får glæde af de nye og lavere renter pr. 1. april.