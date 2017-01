Is og sne har sænket hastigheden

2016 blev et godt år for fiskerne

- Han er en hurtig playmaker med et godt overblik og stor spilforståelse samtidig med, at han også selv er målfarlig. Vi har fulgt ham i længere tid, og han har potentialet i sig til en stor fremtid som playmaker, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Fredag meddeler aalborgenserne således, at man med virkning fra 1. juli henter den 22-årige islandske landsholdsspiller Janus Smarason hos de islandske mestre Haukar.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies