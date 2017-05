Aalborg-streg: En tom fornemmelse

René Antonsen fik et vrid i foden lørdag, men forventer at være klar til tirsdagens afgørende semifinalekamp. Foto: Michael Koch

SILKEBORG: De førte ikke på et eneste tidspunkt i kampen. Alligevel var Aalborg Håndbold lørdag tæt på at sikre sig en plads i DM-finalen. Det mener forsvarskæmpen René Antonsen. Nordjyderne kunne nemlig nøjes med uafgjort i Silkeborg mod Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, og med mindre end et minut igen havde Aalborg chancen for at minimere BSV’s føring til et mål. Det mislykkedes, og hjemmeholdet vandt 29-27.

- Det er en tom fornemmelse, for jeg føler, at selvom vi haltede lidt efter i hele kampen, havde vi nogle chancer. Vi havde chancen for at komme helt op og var også tæt på, siger Aalborgs stregspiller.

I første halvleg brændte nordjyderne mange gange - også for mange gange, mener stregspilleren - på BSV’s Søren Rasmussen. Alligevel gik Aalborg til pausen kun bagud med 12-11. Resultatet forværrede Aalborgs start på anden halvleg dog. BSV slog hul, og det indhentede Aalborg aldrig. Derfor venter nu en afgørende semifinale i 888ligaen tirsdag i Aalborg.

- De tekniske fejl i starten af anden halvleg blev så rigtig, rigtig afgørende, og dem skal vi have skåret væk til på tirsdag, ellers bliver det svært igen, siger René Antonsen.

Stregspilleren gik rundt med is på sin højre fod efter kampen, men forventer at være klar til tirsdagens semifinale.