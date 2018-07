Aalborg Svømmeklub rykker ved DM

SVØMNING: Aalborg Svømmeklub er næstbedste klub, før DM i svømning søndag afsluttes i Odense. Det skyldes en forrygende lørdag med tre guldmedaljer og to sølvmedaljer.

Bredden hos aalborgenserne er blevet understreget med flere medaljer i holdkapperne. Især damernes 4 x 200 meter fri med Katrine Bukh Villesen, Camilla Ottesen, Line Jørgensen Bruun og Amalie Bærentsen imponerede. De tog guldet i en tid, der blot var halvandet sekund fra klubrekorden og satte dermed overraskende favoritten Sigma på plads.

Individuelt var Mie Ø. Nielsen ene om at vinde guld for Aalborg Svømmeklub på de to første dage. Hun sejrede i 50 meter ryg - foran klubkammeraten Isabella K. Sørensen. Det var Mie Ø. Nielsens eneste disciplin ved DM, da fokus primært er på EM i Glasgow til august.

Lørdag rullede der til gengæld hele tre individuelle guldmedaljer ind hos aalborgenserne.

Katrine Bukh Villesen vandt først 200 meter butterfly, og straks efter hoppede Viktor B. Bromer i bassinet til samme distance hos herrerne og vandt suverænt. I øvrigt foran klubkammeraten Nicolas Blanch.

Viktor B. Bromer nøjes præcis som for Mie Ø. Nielsens vedkommende med at svømme én disciplin ved DM, da det forestående EM fylder mest.

Lørdagens tredje Aalborg-guld stod Isabella K. Sørensen for på distancen 200 meter medley, hvor hun satte et flot ny personlig rekord.

Endelig blev det til en flot sølvmedalje til herrernes 4 x 100 meter medley bestående af Lars Lyhne, Janus Meinert, Viktor B. Bromer og Jens Bach.