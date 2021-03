Aalborg taberdømt i CL efter coronavirus i truppen

KØBENHAVN:Håndboldherrerne fra Aalborg er blevet taberdømt mod Celje i holdets sidste gruppekamp i Champions League.

Det har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) meddelt den nordjyske klub.

Henrik Møllgaard og holdkammeraterne skulle torsdag have mødt Celje på hjemmebane i holdets sidste gruppekamp, men onsdag blev kampen udsat på grund af tre smittetilfælde med coronavirus i Aalborgs trup.

På sin hjemmeside skriver Aalborg torsdag eftermiddag, at klubben er idømt et nederlag på 0-10.

Dermed mister nordjyderne chancen for at slutte på fjerdepladsen i Champions Leagues gruppe A. I stedet står det klart, at Aalborg ender på den øjeblikkelige femteplads.

Dermed skal danskerne op imod enten ungarske Pick-Szeged eller FC Porto fra Portugal fra den anden gruppe, når det senere i marts og april går løs i ottendedelsfinalerne.

/ritzau/