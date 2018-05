Aalborg tabte pusten på Fyn: GOG nappede bronzemedaljerne

HÅNDBOLD: Efter 60 kampe og uendeligt mange kilometer i fly og bus sluttede sæsonen torsdag aften for Aalborg Håndbold.

Og den sluttede med et nederlag, da den ekstremt velspillende målmand Frank Mikkelsen og resten af GOG Håndbold vandt med 25-22 i den tredje og afgørende bronzekamp og dermed snuppede metallet for næsen af aalborgenserne.

GOG startede som i de første to bronzekampe ud som lyn og torden og bragte sig hurtigt foran med 4-2 takket være tre scoringer fra højrefløjen Mark Strandgaard.

Men Aalborg Håndbold vågnede hurtigt op til dåd og fik med det samme lukket hullet og kom også foran ved stillingen 6-5 med seks forskellige målscorere på tavlen.

Defensivt blev aalborgenserne dog hæmmet af to meget hurtige udvisninger til stregspilleren Simon Hald, der ligesom bagspilleren Martin Larsen og fløjspilleren Patrick Wiesmach, spillede sin sidste kamp for klubben inden et udlandseventyr venter forude.

Kampen var dog lavtscorende for et opgør mellem to normalt meget målrige hold, men en lille slutspurt og en straffekastsredning fra Frank Mikkelsen på forsøget fra Sebastian Barthold gjorde dog, at GOG kunne gå til pausen med en føring på 13-11.

Aalborg kom hurtigt med i kampen igen i en også lavtscorende start på anden halvleg. Søren Pedersen leverede en pragtfuld dobbeltredning på Lasse Møllers straffekast og ripost, og Patrick Wiesmach kunne udligne til 14-14, men to hurtige scoringer fra Emil Jakobsen bragte igen hjemmeholdet foran med to scoringer.

Og et par dumme fejl yderligere kostede dyrt for Aalborg Håndbold, der efter tekniske fejl og dårlige afslutninger to gange kunne se Henrik Jakobsen skyde bolden i tomt mål.

Så var GOG pludselig oppe med 20-16 med kun 13 minutter igen.

Aalborg forsøgte med et comeback og scorede tre mål i streg til reducering til 22-20, men mankoen var blevet for stor. Frank Mikkelsen lukkede kampen med sin 14. redning, da han pillede Andreas Holst i en kontra med to minutter igen, og dermed slutter en lang og udmarvende sæson med en fjerdeplads til aalborgenserne, der fredag eftermiddag siger tak for støtten til fans og andre interesserede med et åbent arrangement i Jutlander Bank Arena.