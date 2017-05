Aalborg-talent: Fine finalechancer

AALBORG: Der skal mere end et tomålsnederlag til at fjerne Aalborg Håndbolds tro på en finaleplads. de tre Aalborg-spillere, NORDJYSKE interviewede efter nederlaget på 29-27 til Bjerringbro-Silkeborg, gav klar udtryk for, chancerne for en finaleplads var gode.

Det kræver dog en sejr tirsdag mod BSV. Den tror Aalborgs stregtalent Magnus Saugstrup på.

- Jeg synes, vi står rigtig fint. Vi har en god hjemmebane i Aalborg, hvor vi glæder os til at spille igen. Den betyder rigtig meget for os, siger stregspilleren.

Det 20-årige talent med en fortid i Nøvling spillede lørdag en hovedrolle i aalborgensernes forsvar, og med 19 minutter igen røg han frem som en fremskudt mand i 5-1-forsvar, for til sidst at mandsopdække BSV’s storskytte Nikolaj Markussen.

Stregen mener, aalborgenserne bliver nødt til at "se på nogle småting" frem mod tirsdagens tredje og afgørende semifinalekamp.

Når de forsvarende mestre fra BSV gæster Jutlander Bank Arena, skal nordjyderne have bedre styr på BSV’s Michael V. Knudsen på stregen. Den tidligere landsholdsspiller fik for mange indspil at arbejde med, mener Magnus Saugstrup.

- Vi skal se, om vi kan gøre forsvaret lidt mere kompakt omkring Michael Knudsen, så han ikke får så mange lette indspil, og så må vi tage imod nogle skud udefra i stedet for, siger Aalborg-spilleren.