Aalborg-talent med til EM i beachvolley

AALBORG: 21-årige Jesper Skovmark fra Aalborg Beachvolley er sammen med sin makker, 19-årige Jacob Stein Brinck fra Odense Beachvolleyklub, udtaget til U22 EM i beachvolley i Letland. Stævnet er fra 26.-29. juli.

Jesper Skovmark deltog ved DM med en anden makker i år. Det blev kun til en 7. plads. Derfor var han ikke selvskrevet til pladsen. Men en 2. plads ved et stort stævne i Billund i starten af juli, en god formkurve og den rette indstilling gjorde, at de to drenge nu er udtaget.

Det er første gang, at Jesper Skovmark deltager i et stort internationalt stævne:

- Jeg er superglad for udtagelsen. Jeg har en rigtig god fornemmelse for, at vi vil gøre det godt, siger Jesper Skovmark.

Han tør ikke hæve ambitionerne for højt og satser. Der er 24 hold med ved stævnet og især nordmændene er skrappe. De er nummer 5 på verdensranglisten - blandt seniorerne.

- Generelt har de danske hold det svært, men vi håber på en plads i top 10, siger Jesper Skovmark.

Dagene frem mod stævnet går med at lære makkeren at kende. Teknikken er på plads. De har begge spillet volley, siden de var 10 år, men skal have tilpasset spillestilen. Blandt andet, hvordan de står på banen og hæver bolden til hinanden.

- Det er en meget mentalt krævende sport. Vi tror på det. Vi har en god kemi sammen og er fokuserede, siger Jesper Skovmark.