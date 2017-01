NØRRESUNDBY: EH Aalborg hentede endnu en vigtig sejr over nogle af konkurrenterne i rækkens nedre halvdel, da holdet søndag vandt med 22-20 over lokalrivalerne fra Vendsyssel Håndbold i en kamp med masser af nerve og mange fejl.

I nogle faser lignede det nærmest kampen, som ingen af holdene havde lyst til at vinde. Begge hold smed mange bolde væk, og da der samtidig var to velspillende forsvar og to varme målvogtere på banen, så blev det en kamp med få scoringer.

- For mig at se, så var det et typisk eksempel på et lokalopgør med masser af nerve, og hvor der var mange unge spillere på banen, siger EH Aalborgs træner Morten Holmen, der kunne se Kristina Bille score det sidste mål med blot fem sekunder igen.

- I første halvleg eksperimenterede vi med nogle ting i offensiven, og det var ret tydeligt, at de ikke virkede. Men vi havde en plan B, hvor vi skulle ned og spille en mod en imod dem i anden halvleg, og det synes jeg, at vi havde rigtig meget held med, siger han.

EH Aalborg rykker dermed op på syvendepladsen i rækken.

- Da jeg tiltrådte sagde jeg, at den første kamp mod SønderjyskE var en træningskamp, men de næste tre kampe ville blive meget vigtige for os. Nu har vi taget fire point i de to første kampe, og nu må vi så se, om vi også kan gøre noget ved Virum, siger Morten Holmen.