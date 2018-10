Aalborg-træner lægger pres på ung fløj: - Nu kommer det svære

HÅNDBOLD: Skader til Buster Juul og Sebastian Barthold betyder, at blot 18-årige Frederik Bech igen skal passe Aalborg Håndbolds venstre fløj, når TTH Holstebro lørdag kommer på besøg i Jutlander Bank Arena.

Unge Bech imponerede i sidste weekend med at score fem gange på seks forsøg, da Aalborg Håndbold vandt ude over schweiziske Winterthur i EHF Cuppen, og den præstation skal han følge op lørdag, lyder det fra Aalborg-træner Stefan Madsen.

- Han fik vist, at han tør spille med på det her niveau, men en kamp gør det jo ikke alene. Nu er det nemme overstået, og nu kommer det svære, for han skal kunne følge op på den præstation, siger Stefan Madsen.

Der forventes mere end 4000 tilskuere til opgøret i Jutlander Bank Arena mod TTH Holstebro, der efter otte spillerunder har samlet et point færre end Aalborg.

- Det bliver en vildt fed kamp foran mange mennesker, og det er også en kamp, vi har en forventning om, at vi skal ud at vinde, siger Stefan Madsen.

Aalborg-træneren har dog masser af respekt for de vestjyske gæster.

- De har haft lidt udfordringer i de seneste kampe, men det er et hold, der kan være farlige for alle. De har en voldsomt god kontrafase, så hvis Sebastian Frandsen har en god dag i målet, er de et rigtig giftigt hold, siger Stefan Madsen, der lørdag kan give comeback til Jesper Meinby, efter at han stod over i EHF Cup-kampen i Schweiz.

Til gengæld er stregspilleren Knud Ronau fortsat på skadeslisten. Der er kampstart i Jutlander Bank Arena klokken 16.10.