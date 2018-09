Aalborg-træner: Meget imponeret over vores holdindsats

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold hentede torsdag aften den anden sejr af ligeså mange mulige i denne sæson i 888ligaen, da udekampen mod Skanderborg Håndbold blev vundet med 30-26.

I sidste sæson vandt Skanderborg ellers begge indbyrdes møder med Aalborg, ligesom østjyderne også trak sig sejrrigt ud af en testkamp før sæsonen, så sejren glædede naturligt nok Aalborg-træner Stefan Madsen.

- Jeg er meget glad for vores præstation, og mest af alt er jeg imponeret over den holdindsats, vi leverede. Alle, der kom på banen, leverede makismalt, og især er jeg glad for den ro, vi viste samtidig med, at vi spillede med en fin intensitet, siger Stefan Madsen.

Den fine sæsonstart er til trods for, at Aalborg Håndbold i øjeblikket er uden anfører René Antonsen.

- Der er andre, der er trådt i karakter i hans fravær, men vi vil rigtig gerne have René tilbage så hurtigt som muligt. Mest af alt er det frustrerende for ham selv at sidde ude, for han vil gerne ind og hjælpe sit hold, siger Stefan Madsen.

Foruden René Antonsen er også nyindkøbte Knud Ronau ude med en skade, så det betyder, at Magnus Saugstrup er overladt til sig selv på stregpositionen.

- Saugstrup er på lidt af en uriaspost, for han skal trække rigtig meget af slæbet i øjeblikket. Jeg synes, han gør det rigtig fint, og heldigvis har vi også Møllgaard (Henrik Møllgaard, red.), der har prøvet at spille på stregen før, men vi håber selvfølgelig på, at vi får René og Knud tilbage så hurtigt som muligt, siger Stefan Madsen.