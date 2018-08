Aalborg-træner: Vi fik præsenteret os

HÅNDBOLD: Efter syv træningskampe, der har resulteret i fire sejre og tre nederlag, er Aalborg Håndbold færdige med sæsonforberedelserne. Fredag aften så cheftræner Stefan Madsen sit hold tabe til et stjernespækket Paris Saint-Germain med 30-26, og det kunne han godt leve med.

- Det var en rigtig fin testkamp, og vi er rigtig glade for, at vi præsenteret os på en ordentlig måde foran næsten 4700 tilskuere. Det giver lidt kuldegysninger og kræver virkelig, at man er til stede. Det synes jeg, vi langt hen af vejen var. Det eneste, der trækker ned er, at vi brænder for mange åbne chancer, lyder dommen.

Syv nye navne står på Aalborg Håndbold holdkort, og især ét af dem skinnede mod Paris.

- Henrik Møllgaard gjorde det fantastisk. Han er autoritet i begge ender af banen, og han fik vist, at han også offensivt har noget at byde ind med, siger Stefan Madsen.

Eneste minus i aalborgensernes lejr er, at stregduoen René Antonsen og Knud Ronau samt fløjspilleren Sebastian Barthold er på skadeslisten.

- Jeg håber, at Sebastian er med i vores pokalkamp i Nyborg (fredag 24. august, red.), mens jeg er mere i tvivl om de to andre. Jeg håber, at de i løbet af et par uger eller tre kan være med igen, men vi sætter dem ikke i spil, før vi er 100 procent sikre på, at de er klar, fastslår cheftræneren.