AALBORG: Den igangværende håndboldsæson er knapt halvvejs, men traditionen tro er Aalborg Håndbold allerede godt i gang med at forberede den kommende sæson.

Fredag kunne 888Ligaens tophold præsentere en treårig aftale med den islandske landsholdsspiller Janus Smarason, der tiltræder 1. juli, og dermed er man et kort tættere på at få næste sæsons kabale til at gå op.

- Vi er ret langt i den proces. Vi har allerede hentet Andreas Holst, og derudover har vi jo også papir på mange spillere også i næste sæson. Det ser heldigvis fint ud, konstaterer direktør Jan Larsen.

Med den islandske tilføjelse tæller Aalborg-truppen nu tre playmakere, men det er ikke givet at Smarasons ankomst får konsekvenser for Chris Jørgensen, der i denne sæson har været andetvalg bag anfører Arnor Atlason på positionen.

- Alle tre spillere kan heldigvis også gøre sig på andre positioner i bagkæden, så vi må se, hvad der sker. Det er ikke sådan, at vi har truffet en beslutning om, at der er nogen, der ikke skal være her næste sæson, men da vi fik muligheden for at tilknytte Janus, slog vi simpelthen bare til, siger Jan Larsen.

Det er fortsat også et åbent spørgsmål, om Martin Larsen i næste sæson får en konkurrent på højre back.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det er en position, vi har kigget på før, og jeg vil da ikke afvise, at der kunne ske noget, men det vil tiden vise, siger Jan Larsen.