Aalborg Håndbold vil have julesejr

AALBORG: Det har været et travlt efterår for Aalborg Håndbold, men selvom de mange kampe i efteråret kan mærkes både fysisk og mentalt, så skal der stadig fightes i kalenderårets sidste kamp i 888ligaen.

- Vi skal ned og have to point og den er ikke længere end det. SønderjyskE er et hold med en god hjemmebane, og de har ikke spillet så godt, som de har spillermateriale til. Det er et rigtig godt hold, men vi skal have de to point, siger Simon Hald Jensen.

Kampen skal spilles på udebane i Sønderborg, og her møder mestrene et hold, der i tabellen kun har halvt så mange point, som de selv har, men det lader han sig ikke narre af.

- Det handler bare om at komme med alt, hvad vi har, selvom batterierne er ved at være lidt flade. Vi har heldigvis en relativt bred bænk, så vi kan skifte en masse ud, hvis det kommer til at knibe med kræfterne, mener han.

- Vi ved, at vi kan give alt, hvad vi har i os, fordi der er ferie bagefter, siger han.

Lørdagens kamp spilles i Broager Sparekasse Skansen i Sønderborg, og den fløjtes i gang klokken 14.10.