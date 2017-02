AALBORG: Hvis du er ledig og har lyst til at være din egen chef eller lister rundt med en god idé til en opfindelse, så er der hjælp at hente i Aalborg Kommune.

Som en del af et nyt frikommuneforsøg har de nemlig nu fået mulighed for at give ledige mikrolån på op til 50.000 kroner, så borgeren kan prøve kræfter med iværksætteri.

Det skriver Avisen.dk.

I Aalborg bliver det derfor muligt for jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate, uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate selvforsørgende at få en tiltrængt kapitalindsprøjtning, når et nyt eventyr som selvstændig skal sættes i søen.

Socialfaglig konsulent ved JobCenter Aalborg, Bente Kloster, vurderer, at forsøget vil give nye muligheder for ledige, der har potentiale som selvstændig.

- Vi får en bredere pensel at male med, når det gælder beskæftigelsesindsats. Vi tror jo på, at når man får synliggjort sine kompetencer, så vokser man som menneske. Så er der også større chance for, at man kommer i beskæftigelse, siger hun til Avisen.dk.

Ideen skal kunne holde

Bente Kloster understreger, at mikrolånet først vil blive bevilliget efter en grundig screening, som også vil være til gavn for de borgere, som vurderes til ikke at have en god nok virksomhedsidé. Det skal sikre, at de ledige ikke pludselig står med kæmpe gæld.

- Målsætningen er, at 80 skal deltage i forløbet. Vi satser på, at 60 får godkendt et mikrolån, og at det lykkes for 45. Men jeg vil understrege, at vi kan se, at selv for dem, hvor det ikke lykkes, understøtter forløbet en kompetenceudvikling, som kan bruges generelt på arbejdsmarkedet, siger hun til Avisen.dk.

Oven i mikrolånet vil man modtage et beløb, der svarer til kontanthjælp, i det første halve år, indtil virksomheden giver overskud.

Tidligere har Aalborg Kommune givet mikrolån til borgere på revalideringsydelse, men nu har Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendt, at forsøget omfatter flere typer ledige.