AALBORG: Det aalborgensiske ejendomsudviklingsfirma 2E Group skal bygge et helt kvarter i en ny bydel ved Hedehusene på Sjælland. Firmaet har netop skrevet købskontrakt på byggeriet, der omfatter 150 boliger til en samlet salgsværdi på 400 millioner kroner.

Dermed kommer den samlede salgsværdi af 2E Groups 13 igangværende byggeprojekter op på godt 1,9 milliard kroner - det største beløb nogensinde.

Firmaet, der ledes af direktør og hovedaktionær Jesper Skovsgaard, har alene i Aalborg lige nu gang i syv større projekter til en samlet værdi på 870 millioner kroner.

Den nye bydel ved Hedehusene vest for København får navnet Nærheden og skal rumme i alt 3000 boliger. Bydelen forventes at få omkring 8000 indbyggere. Høje-Taastrup Kommune og Realdania har til formålet dannet et fælles udviklingsselskab, NærHeden P/S. Det er dette selskab, 2E Group har indgået kontrakt med.

2E Group skal bygge 40 kædehuse og 110 lejligheder i ejendomme med op til fem etager. De første boliger er klar til indflytning i foråret 2018, men er allerede nu til salg.

- Vi er meget glade for at have vundet opgaven med Nærheden. Det er et enestående byggeri, der for nylig har vundet en international arkitektpris for bedste "future masterplan", oplyser Jesper Skovsgaard.

I forbindelse med hvert enkelt projekt etablerer Jesper Skovsgaard et entrepriseselskab sammen med en af sine to faste byggepartnere, Thomas Ellemann fra Aarhus og Kim Andersen fra Hjørring. Dette selskab står for byggeriet i hovedentreprise sammen med 2E Group, mens 2E Group alene står for projektudvikling, finansiering, markedsføring og salg af større projekter.

I de tilfælde, hvor boligerne sælges enkeltvis, sker det gennem datterselskabet 2E Bolig Projektsalg.