Aalborg-virksomhed giver solidt overskud til brødrepar

SKALBORG: Melsen Techs bundlinje viser et overskud efter skat på 4,6 millioner kroner (en stigning på 64 procent) i det regnskabsår, som sluttede med udgangen af april i år.

Resultatet gør gode tider bedre for brødrene Teidt og Ken Due, der tilsammen ejer 90 procent af aktiekapitalen i Melsen Tech A/S,

De to brødre solgte nemlig pr. 1. juli den nordjyske elvirksomhed Duelco A/S til svenske Addtech Nordic med en ukendt milliongevinst for de to til følge.

Nu kan de sammen med administrerende direktør i Melsen Tech Marcus Holm, der ejer 10 procent af virksomheden, trække i alt fire millioner kroner ud i aktieudbytter fra Melsen Tech til de tres fælles holdingselskab KTM Holding ApS. Det tilsvarende tal i regnskabsåret før lød på to millioner kroner.

Egenkapitalen i holdingselskabet er på knap 15 millioner kroner.

Fremgang stammer fra driften

Melsen Tech udvikler og producerer folietastaturer, frontpaneler og kabinetter i metal og har flere end 40 års erfaring med serigrafi (silketryk) og tryk på forskellige typer af emner og overflader.

Melsen Techs årsregnskab for 2017 viser, at fremgangen i overskud fra 2017 til 2018 skyldes en forbedret drift. Driftsresultatet er nemlig næsten vokset i takt med bundlinjen fra 2017 til 2018.

Virksomheden soliditet er i dag på omkring 34 procent. Det vil sige, at for hver krone i egenkapital skylder Melsen Tech omkring tre kroner væk.

Virksomheden skylder 21 millioner kroner væk i realkreditgæld og 1,8 i gæld til banken.

Den samlede gæld er faldet en smule hen over regnskabsåret 2017/2018.

Melsen Tech har knap 50 ansatte og er stiftet i 1973 af Svend Melsen. Han solgte sit livsværk til de tre nuværende ejere i 2016 i en alder af 85 år.

Svend Melsen, der bor ved Hals, ejer i dag selskabet Melsen Holding A/S.

Det havde i regnskabsåret 2016/2017 et overskud efter skat på over 23 millioner kroner. Egenkapitalen - formuen - var ved udgangen af juni 2017 på 253 millioner kroner.